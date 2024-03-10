تمكين المرأة.. من الفائز؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - في السنوات الأخيرة، تصدرت قضية "تمكين المرأة" اهتمامات الجميع، سواء على مستوى الحكومات أو القطاع الخاص. وعلى الرغم من الخطوات الهامة التي تم اتخاذها في هذا المجال، يظل الطريق نحو المساواة الحقيقية مليئًا بالتحديات. وأصبحنا الآن نقف عند مفترق طرق حاسم: هل سيتم مواصلة العمل لتمكين المرأة بشكل كامل، والاستفادة مما يمتلكه نصف سكان العالم أم سنظل نتغاضى أحياناً عن المساهمات الكبيرة التي يمكن أن تقدمها؟.



هنا لا بد من التأكيد على أن "تمكين المرأة" والعمل على رفع مهاراتها، لم يعد مجرد واجب أخلاقي فحسب، بل بات أمراً يرتبط بشكل مباشر بتحقيق معدلات نمو اقتصادية حقيقية ومستدامة. الدراسات الحديثة كشفت عن وجود علاقة قوية ومباشرة بين المساواة بين الجنسين والنمو الاقتصادي؛ حيث يضمن تمكين المرأة، بمنحها التعليم والرعاية الصحية والفرص الاقتصادية المناسبة، توافر قوة عاملة أكثر مهارة وإنتاجية، مما يعزز فرص الابتكار، ويقود إلى ازدهار الأمم.



في فيليب موريس مصر والمشرق العربي، نفخر بالتقدم الذي أحرزناه في تحقيق التوازن بين الجنسين ضمن قوتنا العاملة، من خلال تخطيط وتنفيذ برامج مخصصة لجذب واستقطاب وتطوير المواهب والمحافظة على الكفاءات النسائية العاملة بالشركة بما يتماشى مع الاستراتيجية العالمية لشركة فيليب موريس.

وفي فرعنا في مصر، تمثل النساء نحو 40% من فريق العمل، ويشغلن 40 منصبًا قياديًا. وفي لبنان، تمثل المرأة نحو 45% من عدد العاملين بالشركة، كما أنها تشغل حوالي ثلث المناصب القيادية الهامة. وفي الأردن، تقود المرأة شركة فيليب موريس وتشغل منصب المدير العام، وتشغل الإناث 30% من الوظائف القيادية هناك.



ولعل هذه الأرقام تُظهر التزامنا التام بالدعوة إلى بيئة متنوعة وشاملة، تتيح فرصة للنمو والتطور للجميع، في مختلف مقرات فيليب موريس حول العالم.

ويُعتبر الحصول على أجر متساوٍ قضية أساسية عند مناقشة المساواة بين الجنسين في مكان العمل. وتفخر شركة فيليب موريس بكونها الشركة الأولى عالمياً، التي تحصل على شهادة EQUAL-SALARY الدولية في عام 2019، وهي شهادة على التزامنا الراسخ بمكافحة الفجوة في أجور الجنسين. لم يكن الحصول على هذه الشهادة إنجازًا ناتجاً عن جهد مختلف لمرة واحدة فحسب، بل هو تتويج لجهود مستمرة بدأت بالتزام عميق بالمساواة بين الجنسين؛ حيث نقوم بتحليل وتعديل ممارسات الأجور والمكافآت لدينا بشكل فعال ومستمر لضمان العدالة والشفافية التامة. وتضمن هذه العملية المستمرة أن تتلقى السيدات اللواتي يؤدين نفس العمل الذي يقوم به نظرائهن من الرجال، تعويضًا متساويًا، مما يعزز بيئة العمل داخل الشركة، ويضمن النمو المستدام.



وتلعب النساء أدوارًا مختلفة في المجتمع، وتواجه كل منهن العديد من التوقعات كامرأة عاملة، وأم، وابنة، وشريكة. وتدرك فيليب موريس الدور المحوري الذي تلعبه الأمهات وتحترم بشدة احتياجات الآباء والأمهات الجدد من خلال إقرار سياسات إجازة الأمومة والأبوة الشاملة، بما يتيح للأفراد تخصيص الوقت المناسب لأسرهم خلال هذه الفترة الحرجة دون تعرض حياتهم المهنية أو تطورهم المهني للخطر. ونؤمن بأن هذا الدعم يعزز شعور موظفينا بالإيجابية، مما يساهم في نهاية المطاف في وجود قوة عاملة أكثر ارتباطًا وإنتاجية.



في مصر والمشرق العربي، نحرص على تنمية المهارات لضمان ملاءمة القوى العاملة المحلية لمعايير العمل الدولية. ونفخر بأن إطارات التعلم والتطوير لدينا نجحت في تصدير عدد كبير من الكفاءات النسائية العربية إلى الشركات التابعة لشركة فيليب موريس في جميع أنحاء العالم بما في ذلك سويسرا، والولايات المتحدة الأمريكية، والإمارات العربية المتحدة، وإيطاليا، وغيرها.



وفي النهاية، على الرغم من الإنجازات المجتمعية الكبيرة التي تحققت في مجال دمج وتمكين المرأة، إلا أنه ما زال هناك مجال لتحقيق المزيد؛ فدمج وتمكين النساء بآرائهن الفريدة يضيف إلى طاولة صنع القرار، ويميز المؤسسات الناجحة التي تنمو بشكل مستدام من خلال فهم أفضل للموظفين والعملاء والموردين والشركاء المجتمعيين. نعمل في فيليب موريس مصر والمشرق العربي على مواصلة التزامنا بالريادة والقدوة لتحقيق مستقبل أكثر شمولاً، تكون معايير التقدم فيه هي: الموهبة والأداء والإمكانات والكفاءة.

