اسباب غريبة تسبب العطس المستمر

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - العطس أحد أهم الممارسات التي تعمل على طرد الفيروسات والمهيجات للحساسية، التي تكمن في أنف الأنسان، ولطالما ارتبط العطس كعرض بمشكلات نزلات البرد والأنفلونزا والمشكلات الصدرية ومشكلات الأنف والحساسية، وهو عبارة عن فعل لا إرادي.

وفقًا لتقرير نشر في موقع كاي هيلث المعني بالصحة العامة فإن هناك الكثير من الأسباب للعطس المتكرر أو المفرط يجب عليك التعرف على هذه الأسباب وعلاجها ومن أهم الأسباب:



التهابات الأنف المتكررة التحسسية تلك التي تسبب حالة من سيلان الأنف مع مشكلات في حرقة واحتقانها مع الشعور بالصداع، تحدث نتيجة المهيجات أو الحساسية مثل حبوب اللقاح وغبار الحيوانات والأتربة



من الأسباب أيضًا أن يكون العطس ناتج عن تهيج أو حساسية ناتجة من تلوث الهواء أو شم لتوابل على سبيل المثال أو الروائح النفاذة المهيجة للأنف.



هناك بعض الأسباب التي تتعلق بالالتهابات المتكررة نتيجة الاصابة بالفيروسات مثل في حالة نزلة البرد.



الإصابة بحساسية جيوب الأنفية وتهيجها أو حساسية الأنف أحد أهم المسببات.

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