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البرلمانية الأردنية الجورجية تلتقي السفير دزولياشيفلي

3/10/2024 8:11:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت رئيس جمعية الصداقة البرلمانية الأردنية – الجورجية، الدكتورة فايزة عضيبات، إن العلاقات الأردنية الجورجية وثيقة ومتميزة أرست قواعدها قيادتا البلدين الصديقين.
وأضافت، خلال لقاء الجمعية اليوم الأحد، بسفير جمهورية جورجيا لدى المملكة، أرتشيل دزولياشيفلي، أن هناك تشابه بمواقف ورؤى البلدين تجاه ما يجري في قطاع غزة، وضرورة وقف إطلاق النار، وإيصال المُساعدات الإنسانية والاغاثية بسرعة، وبشكل متواصل.
وعرضت عضيبات جهود جلالة الملك عبدالله الثاني بشأن وقف العدوان الغاشم على غزة، مشيرة لمشاركة جلالته وولي العهد سمو الحسين بن عبدالله الثاني، وسمو الأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني في عمليات الانزال الجوي للتخفيف من مُعاناة الغزيين.
ودعت إلى ضرورة تعزيز التبادل التجاري والتعليمي والثقافي والسياحي بين البلدين الصديقين، وزيادة عدد المنح المُقدمة للطلبة الأردنيين للدراسة في جورجيا.
من جهتهم، دعا النواب: هايل عياش، إسلام الطباشات، فليحة الخضير، آمال الشقران، صباح الدردور، إلى تعزيز قدوم الجورجيين للأردن لزيارة مواقع الحج المسيحي والمغطس والأماكن الأثرية والتاريخية الأُخرى.
وشددوا على ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية على غزة، وضرورة إدخال المساعدات الغذئية والدوائية، ووقف المجاعة التي يتعرض لها أهل غزة، مُشيدين في الوقت نفسه بدعم جورجيا للوصاية الهاشمية على المُقدسات الإسلامية والمسيحة في القدس الشريف.
بدوره، أكد السفير دزولياسيفلي عمق العلاقات التي تربط البلدين الصديقين بمختلف المجالات، مشيرًا لتوافق الرؤى حول ما يجري من عدوان على غزة.
ودعا إلى ضرورة وقف الحرب على غزة، وإدخال المساعدات إلى سكانها، مُشددًا على أهمية تطبيق القانون الإنساني.
ولفت إلى أن هناك توجها لأن يكون هناك خط طيران مباشر بين الأردن وجورجيا في الصيف المُقبل، قائلًا إنه سيتم دراسة مُلاحظات وطلبات الجمعية المُتعلقة بزيادة أعداد المنح الدراسية المُخصصة للطلبة الأردنيين في جورجيا.













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