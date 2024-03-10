تدهور دراجة نارية داخل نفق المدينة الطبية والسير تُحذر
التاريخ
3/10/2024 8:11:12 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وقع عصر اليوم، حادث تدهور لدراجة نارية، داخل نفق المدينة الطبية باتجاه خلدا.
ودعت إدارة السير السائقين إلى توخي الحيطة والحذر خلال استخدام النفق، لحين رفع العوائق عن الطريق.
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