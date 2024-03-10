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مستعمرون يشرعون بإقامة بؤرة استيطانية في الأغوار الشمالية الفلسطينية

3/10/2024 8:11:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- شرع مستعمرون، اليوم الأحد، بإقامة بؤرة استيطانية في عين الساكوت بالأغوار الشمالية الفلسطينية.
وأفاد مسؤول ملف الاستيطان في محافظة طوباس معتز بشارات، بأن عددا من المستعمرين شرعوا بإقامة بؤرة استيطانية، ذات طابع سياحي، جنوب عين الساكوت بالأغوار الشمالية الفلسطينية.
وتعتبر الساكوت من المناطق الطبيعية الجميلة والخلابة في الأغوار ، غنية بالحياة الزراعية، حيث أراضيها الخصبة، وانتشار مضخات المياه.
والساكوت قرية فلسطينية ذات مناطق سهلية مفتوحة، واحدة من أخصب الأراضي الزراعية في الضفة الغربية، يحيطها عدة مستوطنات زراعية، تقدر مساحتها بعشرة آلاف دونم، وكان فيها 47 مضخة مياه، و17 بئرا ارتوازية، عدا عن الينابيع المنتشرة.













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