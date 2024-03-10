أسباب حرقان القدم أو حرارة القدمين

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يعد الإحساس بالحرقان في القدمين أحد الأعراض السريرية الشائعة للعديد من الحالات التي تؤثر على الأشخاص من جميع الأعمار، ويمكن أن يكون قصير الأمد أو طويل الأمد، وغالبًا ما يصاحبه احمرار وتورم وزيادة في درجة حرارة القدم.

قد يعني الألم الحارق في القدمين أكثر من مجرد التعب؛ فيما يلي أهم الحالات التي قد تسبب مشاكل لقدميك:



الاعتلال العصبي المحيطي

يحدث الاعتلال العصبي المحيطي عندما تتلف الأعصاب الطرفية التي تنقل الإشارات من الدماغ إلى الأطراف، ونتيجة لذلك، فإنها ترسل علامات الألم دون أي إصابة، يعد الاعتلال العصبي المحيطي أمرًا شائعًا لدى مرضى السكري وهو مؤشر على مضاعفات مرض السكري بسبب ضعف التحكم بنسبة السكر في الدم.



قصور الغدة الدرقية

يمكن أن يؤدي انخفاض مستوى هرمونات الغدة الدرقية إلى إبطاء جميع العمليات في الجسم، عندما لا تتلقى الأطراف تدفق دم منتظم، قد يحدث تورم بسبب احتباس الماء، مما يسبب الألم والحرقان في القدمين.



تراكم السموم

الإكثار من أي شيء يمكن أن يضر بالصحة، وهذا ينطبق بشكل خاص على الأدوية والمكملات الغذائية، على سبيل المثال، يمكن لجرعة زائدة من مكملات الفيتامينات (فيتامين ب6 بشكل رئيسي) أو التسمم بالمعادن الثقيلة أن تلحق الضرر بالأعصاب الطرفية والأوعية الدموية، مما يسبب الألم والتورم في القدمين.



ارتفاع ضغط الدم

حالة أخرى تتعلق بالدورة الدموية والتي يمكن أن تسبب حرقان القدمين، يمكن أن يتسبب ارتفاع ضغط الدم أيضًا في انخفاض الدورة الدموية، مما يؤدي إلى تغيرات في لون الجلد، وانخفاض معدل النبض في القدمين، وانخفاض درجة حرارة الأطراف، والشعور بالحرقان.



نقص فيتامين ب12

يلعب فيتامين ب12 دوراً حيوياً في العديد من عمليات الجسم، بما في ذلك تلك التي تشارك في عمل الجهاز العصبي، لذلك، فإن نقص فيتامين B12 يمكن أن يسبب حرقان في القدمين مع إحساس بالوخز والحرقان في الذراعين .



الأمراض المعدية

على الرغم من أن حرق القدمين قد لا يكون من الأعراض الرئيسية للأمراض المعدية، إلا أنه يمكن أن يسبب الاعتلال العصبي، بعض الحالات التي قد تحدث فيها مشاكل في القدم تشمل فيروس نقص المناعة البشرية مثل الإيدز ومرض لايم ومتلازمة جيلان باريه.



التهاب الأوعية الدموية

في بعض الأحيان، قد تتأثر الدورة الدموية بسبب التهاب الأوعية الدموية، والذي يسمى أيضًا التهاب الأوعية الدموية، في هذه الحالة، يهاجم الجهاز المناعي الأوعية الدموية ويسبب الالتهاب.

لبنان 24