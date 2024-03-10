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الأونروا: الجوع في كل مكان بغزة

3/10/2024 8:11:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن الجوع موجود في كل مكان بغزة، وأن الوضع في الشمال مأساوي حيث تُمنع المساعدات البرية رغم النداءات المتكررة.


وقالت الأونروا في منشور على حسابها على منصة "إكس" إن شهر رمضان اقترب وعدد الشهداء ما زال يواصل صعوده، مشددة على أن السماح بدخول المساعدات الإنسانية للقطاع والوقف الفوري لإطلاق النار ضروريان لإنقاذ الأرواح.


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