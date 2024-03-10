الأونروا: الجوع في كل مكان بغزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن الجوع موجود في كل مكان بغزة، وأن الوضع في الشمال مأساوي حيث تُمنع المساعدات البرية رغم النداءات المتكررة.
وقالت الأونروا في منشور على حسابها على منصة "إكس" إن شهر رمضان اقترب وعدد الشهداء ما زال يواصل صعوده، مشددة على أن السماح بدخول المساعدات الإنسانية للقطاع والوقف الفوري لإطلاق النار ضروريان لإنقاذ الأرواح.
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