المياه تستكمل حملتها للتدريب على السباكة لذوي الإعاقة في دير علا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - عقدت وزارة المياه والري سلطة المياه من خلال شؤون الاعلام والاتصال في منطقة دير علا في الأغوار الوسطى وبالتعاون مع جمعية الخدمة الجامعية العالمية في كندا وجمعية السباكات الرائدات النسائية التعاونية دورة تدريبية على أعمال السباكة المنزلية لذوي الإعاقة.

وعقدت الدورة بحضور مدربين متمرسين وبإشراف رئيسة الجمعية تهاني الشطي ضمن مشروع نساء قياديات بلا حدود الذي يهدف إلى تأهيل فئات من ذوي الإعاقة وبشكل خاص الأشخاص المكفوفين، وذوي الإعاقة، والنساء والشباب على أساسيات السباكة.



وعرضت المدربة الشطي الأساليب الحديثة في مجال الصيانة وتم تعريف وتدريب الفئة المستهدفة على كيفية استخدام أساسيات السباكة في المنازل وأماكن العمل وكيفية التعامل معها بحرفية ومهنية تضمن اتباع إجراءات الصيانة الصحيحة المنزلية التي تقلل من الهدر المائي وتضمن المحافظة على المياه للاستخدامات المختلفة طويلة الأمد.

وعبر المشاركون عن امتنانهم للجهات الداعمة وفرحهم بإتقان مثل هذه المهارات حيث قام المتدربون المستفيدون من البرنامج بالتطبيق العملي على مهارات السباكة من فك وتركيب الحنفيات وغيرها من أساسيات السباكة.