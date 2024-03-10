المستقلة للانتخاب والجامعة الأردنية تنظمان يوما تعريفيا بإجراءات العملية الانتخابية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - في ضوء استعدادات الهيئة المستقلة للانتخاب لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة، نظمت الهيئة وبالتعاون مع عمادة شؤون الطلبة وكلية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني للعلوم السياسية والدراسات الدولية، يوما تعريفيا بإجراءات العملية الانتخابية.



وشارك في فعاليات اليوم التعريفي كل من مدير العمليات، ومدير المعهد الانتخابي الأردني في الهيئة المستقلة للانتخاب، وعميد كلية الأمير الحسين بن عبدالله للعلوم السياسية والدراسات الدولية، وعميد شؤون الطلبة في الجامعة الأردنية.



واشتمل اليوم التعريفي على عدد من النشاطات التوعوية حول قانون الأحزاب السياسية، والربط الالكتروني الخاص بالانتخابات، وتمكين المرأة، والأدوات المستخدمة في العملية الانتخابية، ومحاكاة لعملية الاقتراع.



كما شارك أعضاء الهيئة التدريسية من كلية العلوم السياسية وكلية الحقوق بمحاضرات حول قانوني الانتخاب والأحزاب والتشريعات الناظمة لعملية المشاركة السياسية، وذلك بحضور عدد من طلبة الجامعة ومن مختلف الكليات والتخصصات.