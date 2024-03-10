المستقلة للانتخاب والجامعة الأردنية تنظمان يوما تعريفيا بإجراءات العملية الانتخابية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - في ضوء استعدادات الهيئة المستقلة للانتخاب لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة، نظمت الهيئة وبالتعاون مع عمادة شؤون الطلبة وكلية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني للعلوم السياسية والدراسات الدولية، يوما تعريفيا بإجراءات العملية الانتخابية.
وشارك في فعاليات اليوم التعريفي كل من مدير العمليات، ومدير المعهد الانتخابي الأردني في الهيئة المستقلة للانتخاب، وعميد كلية الأمير الحسين بن عبدالله للعلوم السياسية والدراسات الدولية، وعميد شؤون الطلبة في الجامعة الأردنية.
واشتمل اليوم التعريفي على عدد من النشاطات التوعوية حول قانون الأحزاب السياسية، والربط الالكتروني الخاص بالانتخابات، وتمكين المرأة، والأدوات المستخدمة في العملية الانتخابية، ومحاكاة لعملية الاقتراع.
كما شارك أعضاء الهيئة التدريسية من كلية العلوم السياسية وكلية الحقوق بمحاضرات حول قانوني الانتخاب والأحزاب والتشريعات الناظمة لعملية المشاركة السياسية، وذلك بحضور عدد من طلبة الجامعة ومن مختلف الكليات والتخصصات.
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