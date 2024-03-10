ألق الثقافي يطلق مبادرة الرمثا تقرأ

وقالت رئيسة الملتقى حمدة الزعبي إن المبادرة تأتي ضمن خطة نشاطات الملتقى الثقافية، بهدف تسهيل وصول الكتاب للمهتمين بالقراءة، وإثراء المكتبات المنزلية، مشيرة إلى أن المبادرة تتيح التعرف على كتابات الكتاب الأردنيين من رواية وشعر وأبحاث أدبية واجتماعية متنوعة.

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