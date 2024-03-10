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مالية النواب تنهي مناقشات تقرير ديوان المحاسبة

3/10/2024 8:11:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أنهت اللجنة المالية النيابية برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، خلال اجتماع اليوم الأحد، مناقشة تقرير ديوان المحاسبة للسنوات (2018-2021)، الذي سيعرض على مجلس النواب.


وعرض السليحات بحضور أعضاء اللجنة سليمان أبو يحيى، عمر النبر، محمد العكور، تصنيفات التقرير وتفاصيل الملاحظات والاستيضاحات التي وردت في تقارير ديوان المحاسبة.


وأشار إلى جهود اللجنة في رصد ومتابعة جميع الاستيضاحات الواردة في تقارير الديوان، والعمل على إغلاق جزء كبير منها.

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