إطلاق الدورة الرابعة لجائزة الحسين لأبحاث السرطان

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أطلقت مؤسسة الحسين للسرطان الدورة الرابعة لجائزة الحسين لأبحاث السرطان التي أسستها سمو الأميرة غيداء طلال، رئيسة هيئة أمناء مؤسسة ومركز الحسين للسرطان عام 2020، بهدف تطوير أبحاث السرطان في العالم العربي، ومواجهة مرض السرطان بطرق علمية متقدمة.



وفتح باب تقديم طلبات المشاركة أمام الباحثين العرب من خلال الرابط ، وسيكون التقديم متاحا حتى تاريخ 31 أيار المقبل.



وتتضمن مجالات الجائزة، كلا من جائزة إنجاز العمر ضمن المسارين الإقليمي والدولي، وجائزة الباحث الناشئ ضمن المسارين الإقليمي والدولي، ومنحة الباحث الواعد.



وتقدم للجائزة العام الماضي 200 باحث وباحثة يمثلون 20 دولة، حيث خضعت طلباتهم لتقييم من قبل لجنة تحكيم متخصصة بناء على معايير محددة.