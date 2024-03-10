اختيار النائب فليحة الخضير رئيسة لملتقى البرلمانيات

(MENAFN
- Amman Net) عقدَ ملتقى البرلمانيات الأردنيات اجتماع اليوم لإعادة انتخاب المكتب الدائم للملتقى ووضع خطة عمل للمرحلة القادمة، حيث حضر الاجتماع النائب أسماء الرواحنة، والنائب صباح الدردور، والنائب فايزة عضيبات، والنائب هادية السرحان، والنائب تمام الرياطي، والنائب ميادة شريم، والنائب آمال الشقران، والنائب إسلام الطباشات.
وتم التوافق على اختيار فليحة الخضير رئيسًا للملتقى، والنائب صباح الدردور نائبًا للرئيس، وروعة الغرابلي ناطقة إعلامية للملتقى، وفي منصب المقررة تم اختيار النائب إسلام الطباشات.
ويذكر أن النائب فليحة الخضير قد تسلمت رئاسة الملتقى من النائب أسماء الرواحنة.
مجلس النواب مجلس النواب التاسع عشر ملتقى البرلمانيات الاردنيات النائب فليحة الخضير النائب أسماء الرواحنة
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