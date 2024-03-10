اختيار النائب فليحة الخضير رئيسة لملتقى البرلمانيات

MENAFN - Amman Net) عقدَ ملتقى البرلمانيات الأردنيات اجتماع اليوم لإعادة انتخاب المكتب الدائم للملتقى ووضع خطة عمل للمرحلة القادمة، حيث حضر الاجتماع النائب أسماء الرواحنة، والنائب صباح الدردور، والنائب فايزة عضيبات، والنائب هادية السرحان، والنائب تمام الرياطي، والنائب ميادة شريم، والنائب آمال الشقران، والنائب إسلام الطباشات.

وتم التوافق على اختيار فليحة الخضير رئيسًا للملتقى، والنائب صباح الدردور نائبًا للرئيس، وروعة الغرابلي ناطقة إعلامية للملتقى، وفي منصب المقررة تم اختيار النائب إسلام الطباشات.



ويذكر أن النائب فليحة الخضير قد تسلمت رئاسة الملتقى من النائب أسماء الرواحنة.

مجلس النواب مجلس النواب التاسع عشر ملتقى البرلمانيات الاردنيات النائب فليحة الخضير النائب أسماء الرواحنة