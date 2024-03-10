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محافظ قلقيلية يؤدي اليمين القانونية أمام الرئيس

3/10/2024 8:10:19 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- أدى المحافظ حسام محمد عبد الرحيم أبو حميدة، اليوم الأحد، بمقر الرئاسة بمدينة رام الله، اليمين القانونية أمام رئيس دولة فلسطين محمود عباس، محافظا لمحافظة قلقيلية.

وحضر مراسم أداء اليمين القانونية، مستشار الرئيس لشؤون المحافظات الفريق الحاج إسماعيل جبر، والمستشار القانوني للرئيس وائل لافي.

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