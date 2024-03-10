محافظ قلقيلية يؤدي اليمين القانونية أمام الرئيس

محافظ قلقيلية يؤدي اليمين القانونية أمام الرئيس
التاريخ
3/10/2024 8:10:19 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- أدى المحافظ حسام محمد عبد الرحيم أبو حميدة، اليوم الأحد، بمقر الرئاسة بمدينة رام الله، اليمين القانونية أمام رئيس دولة فلسطين محمود عباس، محافظا لمحافظة قلقيلية.
وحضر مراسم أداء اليمين القانونية، مستشار الرئيس لشؤون المحافظات الفريق الحاج إسماعيل جبر، والمستشار القانوني للرئيس وائل لافي.
MENAFN10032024000205011050ID1107957509
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.