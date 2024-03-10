رشقة صاروخية على الجليل الأعلى وغارات إسرائيلية على بلدات لبنانية

MENAFN - Palestine News Network ) بيروت/PNN- أطلقت عشرات الصواريخ، الأحد، من الأراضي اللبنانية، باتجاه الجليل الأعلى ومنطقة جبل الجرمق، حيث تم اعتراض العديد من الصواريخ وبعضها سقط في مناطق مفتوحة، دون أن يعلن الجيش الإسرائيلي عن أضرار وخسائر.

ودوت صافرات الإنذار عدة مرات في الجليل الأعلى ومنطقة وجبل الجرمق، حيث أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإطلاق رشقة صاروخية من جنوب لبنان، وضمت ما لا يقل عن 35 صاروخا، حيث استهدفت 20 قذيفة صاروخية القاعدة العسكرية للجيش الإسرائيلي على جبل الجرمق.

وأعلن حزب الله قصفه مستوطنة "ميرون" بعشرات صواريخ الكاتيوشا، وذلك ردا على ‏اعتداءات الجيش الإسرائيلي على القرى الجنوبية والمنازل المدنية، وآخرها الاعتداء على بلدة خربة ‏سلم واستشهاد عائلة بكاملها.

وشن الطيران الإسرائيلي غارة على أحراج بلدة الهبارية جنوب لبنان، كما استهدفت الطائرات الحربية بالصواريخ مرتفعات إقليم التفاح، فيما حلقت على علو مرتفع فوق مدينة الهرمل، بينما قصفت المدفعية الإسرائيلية بلدات عدة في القطاع الأوسط جنوبي لبنان.

وحلق الطيران الاستطلاعي التابع لسلاح الجو الإسرائيلي فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط وصولا حتى مشارف مدينة صور، وأطلق الجيش الإسرائيلي طيلة الليل والفجر القنابل الضوئية فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق.



