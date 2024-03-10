Sunday, 10 March 2024 03:46 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بورصة الكويت تغلق على ارتفاع مؤشرها العام 18ر22 نقطة ليبلغ 04ر7433 بنسبة 30ر0 بالمئة

3/10/2024 8:05:25 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 10 - 3 (كونا) -- أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأحد على ارتفاع مؤشرها العام 18ر22 نقطة ليبلغ مستوى 04ر7433 نقطة بنسبة ارتفاع 30ر0 بالمئة.
وتم تداول 18ر176 مليون سهم عبر 9578 صفقة نقدية بقيمة 2ر39 مليون دينار (نحو 5ر119 مليون دولار).
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 19ر6 نقطة ليبلغ 54ر6115 نقطة بنسبة انخفاض 10ر0 بالمئة من خلال تداول 10ر75 مليون سهم عبر 4737 صفقة نقدية بقيمة 6ر11 مليون دينار (نحو 3ر35 مليون دولار).
كما ارتفع مؤشر السوق الأول 78ر30 نقطة ليبلغ مستوى 27ر8141 نقطة بنسبة ارتفاع 38ر0 بالمئة من خلال تداول 07ر101 مليون سهم عبر 4841 صفقة بقيمة 6ر27 مليون دينار (نحو 8ر84 مليون دولار).
في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 56ر4 نقطة ليبلغ 27ر5979 نقطة بنسبة انخفاض 08ر0 بالمئة من خلال تداول 5ر57 مليون سهم عبر 3329 صفقة نقدية بقيمة 10 ملايين دينار (نحو 5ر30 مليون دولار).
وكانت شركات (أسمنت) و(اكتتاب) و(أسس) و(كويت ت) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(الدولي) و(أسمنت) و(التجارية) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (بيت الطاقة) و(وثاق) و(الامتياز) و(الإماراتية) الأكثر انخفاضا. (النهاية)

م ك ع / أ ن د




MENAFN10032024000071011013ID1107957493

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث