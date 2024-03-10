ذهب للسرقة .. فسقط في بئر عمقها 50 قدماً

في حادث مؤلم، سقط أحد الأشخاص في بئر بعمق 50 قدمًا داخل مبنى مصنع في العاصمة الهندية دلهي، ورغم أن التفاصيل المتعلقة بعمر الضحية وجنسه لم يتم الكشف عنها بعد، إلا أن موظفي المصنع أبلغوا الشرطة أن الضحية دخل مكتبهم بنية السرقة وسقط عن طريق الخطأ في البئر.

وتشارك خدمة إطفاء دلهي في عمليات الإنقاذ المستمرة لإخراج الشخص من البئر، كذلك استجابت خمس سيارات إطفاء، بالتعاون مع فرق من القوة الوطنية للاستجابة للكوارث وشرطة دلهي في محاولة لإنقاذ اللص، وفقا لموقع asianetnews.

وتلقت السلطات نداء الاستغاثة، إيذانا ببدء جهود إنقاذ الرجل من البئر التي يتراوح عمقها بين 40 و50 قدمًا، ووصل فريق الإنقاذ شارعاً في حفر بئر جديدة موازية لتلك التي علق فيها الرجل.

وفي حادث منفصل في مدينة جانجابور، سقطت امرأة تبلغ من العمر 24 عامًا في بئر مفتوحة وتحرك المسؤولون الإداريون بسرعة فور تلقيهم معلومات حول الحادث، ووجهوا الجهود لإنقاذ المرأة، وعلى الرغم من الجهود المبذولة، فقدت المرأة، التي تدعى منى باي من منطقة بيروا داني في راجاستان، حياتها في الحادث المؤسف.



