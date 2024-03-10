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دول أعلنت الثلاثاء أول شهر رمضان المبارك

3/10/2024 8:00:17 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت كل من
أستراليا وسلطنة بروناي أن يوم الثلاثاء 12 مارس أول شهر رمضان المبارك.

وقال مفتي أستراليا ومجلس الأئمة الفدرالي ومجلس الإفتاء الأسترالي ومجلس الفتوى والتحكيم الشرعي رسميا في بيان أن غدا الإثنين هو متمم شهر شعبان، وأن الثلاثاء 12 مارس أول أيام شهر رمضان المبارك في استراليا.

وقال البيان إنه "بعد الاجتماع بالسادة الأئمة والعلماء أعضاء مجلس الإفتاء الأسترالي في الولايات الأسترالية يعلن سماحة مفتي استراليا الدكتور إبراهيم أبو محمد لجميع المسلمين في كل الولايات الأسترالية أنه بعد متابعة للمراصد الفلكية والمجامع العلمية المهتمة برصد رؤية الهلال في أستراليا والعالم، فقد تحقق لدى مجلس الإفتاء الأسترالي أن غروب شمس يوم الأحد الموافق لـ 10 مارس 2024 في مدينة سيدني يكون في تمام الساعة 7.19 مساءً بينما يغرب قمر شهر شعبان في نفس اليوم الساعة 7.23 مساءً. وفي مدينة بيرث يكون غروب الشمس الساعة 6.40 مساءً بينما يغرب قمر شهر شعبان في نفس اليوم الساعة 6.46 مساءً، وهذا ليس وقتا كافيا للرؤية أيضا.

وأضاف البيان "وفي يوم الإثنين الموافق لـ 11 مارس 2024 تغرب الشمس في تمام الساعة 7.18 مساءً وغروب هلال شهر رمضان في تمام الساعة 7.54 مساءً في نفس اليوم، معني ذلك أن هلال شهر رمضان سيظل في السماء 36 دقيقة بعد غروب شمس يوم الإثنين في مدينة سيدني و 41 دقيقة في مدينة بيرث، وبناء عليه يكون يوم الثلاثاء الموافق لـ 12 مارس هو بداية شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ الموافق 2024م ويوم الإثنين الموافق لـ 11 مارس بعد غروب الشمس هو أول ليالي رمضان وإقامة صلاة التراويح.

كما أعلنت سلطنة بروناي تعلن أن
يوم الثلاثاء 12 مارس غرة شهر رمضان المبارك نظرا لتعذر رؤية الهلال من عدة مواقع في السلطنة.


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