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حسام حسن يعلن قائمة منتخب مصر ويستبعد محمد صلاح

3/10/2024 8:00:17 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

استعداداً للبطولة الودية التي تضم منتخبات كرواتيا وتونس ونيوزيلندا والمقرر إقامتها في أبوظبي، أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر لكرة القدم بقيادة المدير الفني حسام حسن، اليوم الأحد، قائمة الفريق استعداداً لمعسكر 13 مارس الجاري.

وجاءت القائمة خالية من نجم نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح وعلى النحو التالي:

حراسة المرمى
محمد عواد - محمد أبو جبل - المهدي سليمان - مصطفي شوبير

خط الدفاع
محمد هاني - أكرم توفيق - محمد حمدي - محمد شكري - أحمد حجازي - رامي ربيعه - محمد عبد المنعم - أحمد رمضان بيكهام

خط الوسط

مروان عطية - حمدي فتحي - إمام عاشور - محمد مجدي أفشة - أحمد نبيل كوكا

خط الهجوم
محمود تريزيجيه - مصطفي فتحي - حسين الشحات - عمر مرموش - مصطفي محمد - أحمد عاطف - محمد شريف


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