عاملة نظافة تعثر على طفلين ميتين في قوارير زجاجية

أعلنت الشرطة في هونج كونج يوم السبت أن عاملة نظافة عثرت على بقايا طفلين رضيعين ميتين في زجاجات زجاجية داخل

شقة مهجورة في هونج كونج.

وتم اعتقال رجل وامرأة، يعتقد أنهما الوالدين.

وقال كبير المفتشين أو يونج تاك من قسم الأراضي الشمالية الجديدة للصحفيين إن الزجاجات كان طولها 30 سنتيمترا.

وأضاف أنه سيتم إجراء تشريح للجثة لمحاولة تحديد عمر الأطفال وما إذا كانوا قد ماتوا عند الولادة.

وتم اعتقال رجل يبلغ من العمر 24 عامًا وامرأة تبلغ من العمر 22 عامًا للاشتباه في قيامهما بالتخلص غير القانوني من الجثث، وفقا لصحيفة " مترو".

وقال أو يونغ إن الزوجين عاشا في الشقة ويعتقد أنهما زوجان.

وأرسل المالك عامل النظافة إلى الشقة يوم الجمعة بعد مغادرة المستأجرين.

وذكرت إذاعة هونغ كونغ RTHK أن الجثث كانت "مبللة بالسائل ومحفوظة في زجاجات".