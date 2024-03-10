عاملة نظافة تعثر على طفلين ميتين في قوارير زجاجية

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت الشرطة في هونج كونج يوم السبت أن عاملة نظافة عثرت على بقايا طفلين رضيعين ميتين في زجاجات زجاجية داخل
شقة مهجورة في هونج كونج.
وتم اعتقال رجل وامرأة، يعتقد أنهما الوالدين.
وقال كبير المفتشين أو يونج تاك من قسم الأراضي الشمالية الجديدة للصحفيين إن الزجاجات كان طولها 30 سنتيمترا.
وأضاف أنه سيتم إجراء تشريح للجثة لمحاولة تحديد عمر الأطفال وما إذا كانوا قد ماتوا عند الولادة.
وتم اعتقال رجل يبلغ من العمر 24 عامًا وامرأة تبلغ من العمر 22 عامًا للاشتباه في قيامهما بالتخلص غير القانوني من الجثث، وفقا لصحيفة " مترو".
وقال أو يونغ إن الزوجين عاشا في الشقة ويعتقد أنهما زوجان.
وأرسل المالك عامل النظافة إلى الشقة يوم الجمعة بعد مغادرة المستأجرين.
وذكرت إذاعة هونغ كونغ RTHK أن الجثث كانت "مبللة بالسائل ومحفوظة في زجاجات".
MENAFN10032024000110011019ID1107957482
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.