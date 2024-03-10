الهلال السعودي يقدم هدية خاصة لـالظاهرة رونالدو



حرص أسطورة كرة القدم البرازيلية "الظاهرة" رونالدو على زيارة نادي الهلال أمس السبت في ظل تواجده في العاصمة السعودية الرياض.

ونشر حساب نادي الهلال على منصة "إكس"، وفقاً لروسيا اليوم، صورا توثق لقاء رونالدو بالجهازين الإداري والفني ولاعبي الفريق الأزرق.

وأهدى مسؤولو الهلال قميص الفريق إلى رونالدو، وكان القميص يحمل الرقم 9 المفضل لـ"الظاهرة" واسمه.

وعلق نادي الهلال على صورة لرونالدو وهو يحمل قميص "الزعيم" باسمه: "الأزرق يليق في الظاهرة رونالدو".

وكان رونالدو شارك بجانب المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، وأسطورة الكرة الإيطالية فرانشيسكو توتي، في تقديم مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر، التي أقيمت الجمعة الماضي على ملعب "الأول بارك" في الرياض.

ودخل الثلاثي إلى أرض الملعب قبل صافرة بداية المباراة، حيث حمل مورينيو كأس مسابقة كأس مصر فيما كان رونالدو يرتدي قميص الأهلي وتوتي قميص الزمالك.

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