إندونيسيا تعلن ارتفاع حصيلة الفيضانات في جزيرة سومطرة إلى 21 قتيلاً

ارتفعت حصيلة الضحايا جراء الفيضانات والانزلاقات الأرضية في جزيرة سومطرة الإندونيسية، إلى 21 قتيلاً وستة مفقودين، حسبما أكد مسؤول في خدمات الإسعاف الأحد.

وتسبّبت أمطار غزيرة بحدوث فيضانات وانزلاقات أرضية في منطقة بيسيسير سيلاتان في مقاطعة سومطرة الغربية، ما أجبر أكثر من 75 ألف شخص على التوجّه إلى مراكز للإيواء الموقت.

وقال فجر سوكما المسؤول في وكالة إدارة الكوارث في غرب سومطرة،

"حتى الآن (الأحد)، عُثر على 21 قتيلاً، وهناك ستة أشخاص في عداد المفقودين".

وأفادت حصيلة سابقة صدرت مساء السبت بمقتل 18 شخصاً وباعتبار خمسة أشخاص في عداد المفقودين.



وتشهد اندونيسيا غالباً انهيارات أرضية في موسم الأمطار. وتفاقمت المشكلة في بعض المناطق بسبب إزالة الغابات.

وأكد فجر سوكما أن إحدى القرى في منطقة سوتيرا تعرضت لأضرار بالغة حيث عزلت حوالي 200 أسرة بعد انهيار أرضي أعقبه فيضان مفاجئ.

وقال رئيس وكالة البحث والإنقاذ المحلية عبد الملك، إن البحث عن المفقودين تواصل الأحد، فيما ركزت السلطات عملياتها على ثلاث مناطق، موضحاً في بيان أن "نحو 150 شخصاً يشاركون في البحث".

وأكد المسؤول في وكالة إدارة الكوارث المحلية دوني جوسريزال أنّ المياه بدأت تنحسر بعد الفيضانات، لكن الوصول إلى المناطق المتضررة من الانهيار الأرضي ما زال صعباً.

وفي منطقة بادانغ باريامان غرب سومطرة، تسببت أمطار غزيرة في نهاية الأسبوع بفيضان أنهار ما أدى إلى فيضانات وانهيارات أرضية وأسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل.

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