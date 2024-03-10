النقل المتكامل في أبوظبي: لا تغيير في مواعيد خدمة المواقف خلال شهر رمضان

أكد مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل بأبوظبي أنه لا تغيير في مواعيد خدمة المواقف العامة خلال شهر رمضان الكريم، وسيتم العمل حسب النظام الحالي لرسوم المواقف العامة لأيام الاثنين إلى السبت، من 8 صباحاً وإلى 12 منتصف الليل، وستكون الرسوم مجانية في يوم الأحد.

وفي هذا السياق نوه النقل المتكامل إلى ضرورة عدم الوقوف في الأماكن الممنوعة وعدم إعاقة حركة المركبات والتوقف في الأماكن المخصصة للوقوف، وكذلك عدم الوقوف في الأماكن المخصصة للسكان من الساعة 9:00 مساءً إلى الساعة 8:00 صباح اليوم التالي.

"درب"

تقرر تعديل أوقات الذروة في شهر رمضان، التي تُطبق خلالها رسوم نظام التعرفة المرورية "درب"، لتكون من 8:00 وإلى 10:00 صباحاً في الفترة الصباحية، ومن 2:00 إلى 4:00 في الفترة المسائية، من يوم الاثنين إلى يوم السبت، وستكون الرسوم مجانية في يوم الأحد وذلك بهدف ضمان انسيابية الحركة المرورية خلال تلك الأوقات التي تشهد زيادة كبيرة في حركة المرور والتنقل خلال الشهر الفضيل.

حافلات النقل

وأوضح المركز أن خدمات حافلات النقل العام خلال شهر رمضان ستكون متوفرة في كل من مدينة أبوظبي وضواحيها طوال أيام الأسبوع من الساعة 6:00 صباحاً وحتى 12 منتصف الليل مع استمرار توفير خدمات الحافلات التي تعمل على مدار 24 ساعة.

وفي مدينة العين وضواحيها، ستعمل الحافلات العامة خلال شهر رمضان من الساعة 6:00 صباحاً وحتى الساعة 12 منتصف الليل وسيبقي التواتر الزمني لمعظم خدمات الضواحي دون تغيير، بينما سيكون هناك تغير طفيف على التواتر الزمني لبعض الخدمات داخل مدينة العين.

ونوه إلى توافر خدمات حافلات النقل العام في منطقة الظفرة خلال الشهر الفضيل حسب ساعات التشغيل الاعتيادية باستثناء تعديلات طفيفة، فيما ستتوقف الحافلات عن العمل خلال فترة الإفطار، اما بالنسبة لخدمة أبوظبي إكسبرس، ستعمل من الساعة 6:00 صباحاً حتى الساعة 11:00 مساءً من الاثنين الى الجمعة، ومن الساعة 6:00 صباحاً وحتى الساعة 1:00 صباحاً خلال أيام عطلة نهاية الأسبوع.

كما لفت المركز المتعاملين الراغبين في الاطلاع على تحديثات المواعيد زيارة الموقع الالكتروني للمركز

أو التواصل مع مركز دعم الخدمات لدائرة البلديات والنقل على الرقم المجاني 800850 أو عبر تطبيق "دربي" الذكي وخرائط جوجل.





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