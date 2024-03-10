سجل 39 نقطة وأرقاماً قياسية.. لوكا دونسيتش يدخل تاريخ دوري السلة الأمريكي



أصبح لوكا دونسيتش أول لاعب في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين يسجل 30 نقطة أو أكثر بالإضافة إلى عشرة أو أكثر من المتابعات والتمريرات الحاسمة خلال ست مباريات متتالية.

وقاد دونسيتش فريقه دالاس مافريكس لفوز مثير على ديترويت بيستونز 142 /124 فجر اليوم الأحد.

وسجل دونسيتش 39 نقطة وعشر تمريرات حاسمة وعشر متابعات ليتخطى إنجاز راسيل وستبروك الذي سجل 30 نقطة أو أكثر بالإضافة إلى عشرة أو أكثر من المتابعات والتمريرات الحاسمة خلال خمس مباريات متتالية.

كما عزز دونسيتش رقمه القياسي بتسجيله 35 نقطة أو أكثر بالإضافة إلى عشرة أو أكثر من المتابعات والتمريات الحاسمة خلال خمس مباريات متتالية.

وأضاف كيري إيرفينج 21 نقطة لمافريكس الذي حقق فوزه الثاني على التوالي بعد ثلاث هزائم متتالية.

وأحرز كاد كونينجهام 33 نقطة وعشر تمريرات حاسمة وتسع متابعات وأضاف سيموني فونتيشيو 27 نقطة لبيستونز الذي خسر للمرة العاشرة في أخر 12 مباراة.

كما فاز بوسطن سيلتكس على فينكس صنز 117 /107 بعد تسجيل جايسون تاتوم 29 نقطة وجايلين براون 27 نقطة.

وحقق سيلتكس المتصدر فوزه الـ49 مقابل 14 هزيمة، وسجل فوزه الأول بعد هزيمتين متتاليتين أمام كليفلاند كافالييرز ودنفر نجتس.

وأحرز كيفين دورانت 45 نقطة وأضاف برادلي بيل 25 نقطة مقابل تسجيل جوزيف نوركيتش 11 نقطة و11 متابعة لصنز، الذي افتقد لجهود نجمه ديفيد بوكر بسبب الإصابة.

وتغلب سان أنطونيو سبيرز على جولدن ستيت واريورز 126 /113.

وسجل كيلدون جونسون 22 نقطة و11 متابعة لسبيرز الذي غاب عنه فيكتور ويمبانياما.

وأحرز جيريمي سوشان ومالاكي برانهام 20 نقطة لكل منهما لفريق سبيرز وأضاف جوليان شامبين 17 نقطة وسبع متابعات وأحرز تري جونز 11 تمريرة حاسمة.

وتصدر كلاي تومسون قائمة هدافي واريورز بتسجيله 27 نقطة.

وفي باقي المباريات فاز لوس أنجليس كليبرز على شيكاغو بولز 112 /102 وتشارلوت هورنتس على بروكلن نتس 110 /99 ودنفر نجتس على يوتا جاز 142 /121 وبورتلاند على تورنتو رابترز 128 /118.

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