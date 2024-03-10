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«الطوارئ والأزمات»: فريق التقييم المشترك يعلن انتهاء المنخفض الجوي في الإمارات

3/10/2024 7:19:02 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن
فريق التقييم المشترك انتهاء المنخفض الجوي في الإمارات، ويواصل المتابعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحالة باستباقية ومرونة.

وقالت
الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات في حسابها على منصة " إكس " "
يعلن فريق التقييم المشترك انتهاء المنخفض الجوي، ويواصل المتابعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحالة باستباقية ومرونة".




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