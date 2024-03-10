«الطوارئ والأزمات»: فريق التقييم المشترك يعلن انتهاء المنخفض الجوي في الإمارات

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن
فريق التقييم المشترك انتهاء المنخفض الجوي في الإمارات، ويواصل المتابعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحالة باستباقية ومرونة.
وقالت
الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات في حسابها على منصة " إكس " "
يعلن فريق التقييم المشترك انتهاء المنخفض الجوي، ويواصل المتابعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحالة باستباقية ومرونة".
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