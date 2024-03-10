«الطوارئ والأزمات»: فريق التقييم المشترك يعلن انتهاء المنخفض الجوي في الإمارات

أعلن

فريق التقييم المشترك انتهاء المنخفض الجوي في الإمارات، ويواصل المتابعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحالة باستباقية ومرونة.

وقالت

الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات في حسابها على منصة " إكس " "

يعلن فريق التقييم المشترك انتهاء المنخفض الجوي، ويواصل المتابعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحالة باستباقية ومرونة".





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