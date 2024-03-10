إصابة مواطن بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال في بيرزيت

إصابة مواطن بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال في بيرزيت
التاريخ
3/10/2024 7:09:05 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- أصيب مواطن بالرصاص الحي، اليوم الأحد، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيرزيت شمال رام الله.
وأفادت جمعية الهلال الأحمر بأن طواقمها تعاملت مع إصابة بالرصاص الحي بالفخذ خلال اقتحام قوات الاحتلال لبيرزيت، وتم نقله إلى المستشفى.
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