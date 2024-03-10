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إصابة مواطن بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال في بيرزيت

3/10/2024 7:09:05 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- أصيب مواطن بالرصاص الحي، اليوم الأحد، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيرزيت شمال رام الله.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر بأن طواقمها تعاملت مع إصابة بالرصاص الحي بالفخذ خلال اقتحام قوات الاحتلال لبيرزيت، وتم نقله إلى المستشفى.

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