الخارجية: المواقف الإسرائيلية تعكس عمق التمرد الإسرائيلي على القانون الدولي

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- قالت وزارة الخارجية والمغتربين إن المواقف الإسرائيلية تعكس عمق التمرد الإسرائيلي على القانون الدولي، والإمعان في ارتكاب المزيد من الانتهاكات الجسيمة لقوانين وقواعد الحرب، في ترجمة لعقلية استعمارية، انتقامية، وعنصرية، لا ترى في قتل المدنيين وابادتهم خرقا للقانون الدولي.

وأضافت الخارجية في بيان صدر عنها، اليوم الأحد، أن نوايا إسرائيل وأركان حربها وإصرارها تعكس على عدم الالتزام بالقرارات والمطالبات والمناشدات الدولية لحماية المدنيين، وترفض تطبيق إجراءات محكمة العدل الدولية بوعي وعن سبق إصرار وتعمد.

وطالبت الخارجية بفرض عقوبات دولية رادعة على دولة الاحتلال وأركان حكمها لإجبارها على الانصياع للقانون الدولي وقواعد الحرب الخاصة بحماية المدنيين، وتوفير احتياجاتهم الأساسية كالتزام قانوني وأخلاقي يقع قبل كل شيء على عاتق القوة القائمة بالاحتلال.

وقالت إن الأوان قد آن لصحوة دولية قانونية وأخلاقية جدية تضع حد لاختطاف إسرائيل لكامل قطاع غزة وسكانها، ووضع حد لاختطاف إرادة السلام الدولية كرهينة للمساومة والمقايضة.