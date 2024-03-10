الخارجية: المواقف الإسرائيلية تعكس عمق التمرد الإسرائيلي على القانون الدولي

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- قالت وزارة الخارجية والمغتربين إن المواقف الإسرائيلية تعكس عمق التمرد الإسرائيلي على القانون الدولي، والإمعان في ارتكاب المزيد من الانتهاكات الجسيمة لقوانين وقواعد الحرب، في ترجمة لعقلية استعمارية، انتقامية، وعنصرية، لا ترى في قتل المدنيين وابادتهم خرقا للقانون الدولي.
وأضافت الخارجية في بيان صدر عنها، اليوم الأحد، أن نوايا إسرائيل وأركان حربها وإصرارها تعكس على عدم الالتزام بالقرارات والمطالبات والمناشدات الدولية لحماية المدنيين، وترفض تطبيق إجراءات محكمة العدل الدولية بوعي وعن سبق إصرار وتعمد.
وطالبت الخارجية بفرض عقوبات دولية رادعة على دولة الاحتلال وأركان حكمها لإجبارها على الانصياع للقانون الدولي وقواعد الحرب الخاصة بحماية المدنيين، وتوفير احتياجاتهم الأساسية كالتزام قانوني وأخلاقي يقع قبل كل شيء على عاتق القوة القائمة بالاحتلال.
وقالت إن الأوان قد آن لصحوة دولية قانونية وأخلاقية جدية تضع حد لاختطاف إسرائيل لكامل قطاع غزة وسكانها، ووضع حد لاختطاف إرادة السلام الدولية كرهينة للمساومة والمقايضة.
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