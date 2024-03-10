أسرى النقب .. اعتداءات متكررة وعقوبات انتقامية

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله /PNN- نشرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، تفاصيل الاعتداء والتنكيل الذي تعرض له عدد من الأسرى أثناء اعتقال قوات الاحتلال لهم، إلى جانب تعرض أسرى آخرين للقمع داخل السجن.





ونقلاً عن محامي الهيئة الذي زار سجن النقب، فقد قامت قوة من الجنود المدججين بالأسلحة يوم 11/10/2023 باقتحام منزل الأسير يوسف علان(30 عاماً) بيت عور التحتا/ رام الله، وشرعت بتفتيش البيت وتكسير محتوياته، ثم قامت باعتقال علان ونقله إلى معسكر عوفر، وأثناء تواجده بالجيب العسكري، تعرض للاعتداء بالضرب الشديد على كافة أنحاء جسده، وبالذات على ركبتيه مما أدى إلى إصابته برضوض قوية.





وأضاف: "وفي عوفر تم وضع الأسير دون طعام وشراب تحت أشعة الشمس من ساعات الصباح الباكر وحتى السادسة مساءاً وجراء ذلك أغمي عليه، وقد كان الجنود طوال هذه فترة يشتمونه ويعتدون عليه بالضرب، بعد 15 يوماً نقل علان من عوفر إلى سجن النقب".







علما أنه تم حكم الأسير 6 أشهر إداري، و كان قد أمضى في سجنة سابقة ما مجموعه 3 سنوات (اعتقال إداري).





أما فيما يتعلق بالأسير براء مفارجة (24 عاماً) من بلدة بيت لقيا/ رام الله، فهو معتقل منذ تاريخ 13/12/2021، ومحكوم بالسجن 28 شهرا، وقد تعرض للاعتداء والضرب المبرح أكثر من 9 مرات، منذ البدء بالحرب على قطاع غزة يوم 07/10/2023، حيث كانت قوات القمع تعتدي على أسرى النقب أثناء العدد الصباحي والمسائي، وجراء ذلك أصيب الأسير بكسور في طواحينه، بعد أن قام الجنود بإلقائه على الأرض والدوس على وجهه ببساطيرهم وهو مقيد اليدين إلى الخلف، كما كسرت نظارته الطبية، ولا يستطيع الرؤيا جيداً إلى اليوم.





في حين تعرض الأسير قاسم أبو عواد (40 عاماً) ، للاعتداء من قبل قوات اليماز والدرور والمتسادة العديد من المرات منذ أكتوبر الماضي، حيث كانوا يقتحمون الأقسام برفقة الكلاب البوليسية دون أي سبب ويشرعوا بالاعتداء على الأسرى، ونتيجة لذلك فقد أصيب الأسير بجروح في الرأس ونزيف بالأنف وأوجاع شديدة بالظهر، تمنعه من النوم والحركة بشكل طبيعي.







علماً أن أبو عواد معتقل منذ تاريخ 06/06/2003، ومحكوم بالسجن 23 عاماً.



