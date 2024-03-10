"الفيلم الأمريكي "الفتاة 03/10/2024 - 13:25 محمود الزواوي-مدنات شومان



الفيلم الروائي "الفتاة" (2012) هو ثاني فيلم من إخراج المخرج ديفيد رايكر، وهو كاتب سيناريو الفيلم. الشخصية المحورية في فيلم "الفتاة" هي المرأة المطلقة آشلي (الممثلة الأسترالية أبي كورنيش) التي تعيش في ولاية تكساس، وتنتزع حكومة الولاية منها حق الوصاية على طفلها ابن الخامسة وتضعه في منزل للرعاية بسبب إهمالها له أثناء قيادة سيارتها. آشلي تعمل في متجر كبير وتعيش في سكن متواضع وتواجه مصاعب كثيرة في حياتها، وهي إنسانة حزينة وغاضبة وفقيرة وتلوم فقرها على حياتها البائسة وتلوم الآخرين على الظلم الذي يحيق بها. تكتشف آشلي خلال رحلة ترافق فيها والدها تومي (الممثل ويل باتون) الذي يعمل سائقا لشاحنة عبر الحدود الأميركية – المكسيكية أنه يعمل على زيادة دخله عن طريق تهريب المهاجرين غير الشرعيين من المكسيك إلى الولايات المتحدة. وتقرر آشلي أن تفعل ما يفعله والدها بتهريب المهاجرين المكسيكيين غير الشرعيين لزيادة دخلها المتواضع، إلا أنها تفشل في محاولتها الأولى نتيجة إهمالها وجهلها بأمور تهريب المهاجرين غير الشرعيين، وتجد نفسها فجأة مسؤولة عن الطفلة المكسيكية روزا (الممثلة الطفلة ماريتزا سانتياجو هيرنانديز) التي انفصلت عن والدتها. وتفكر آشلي بادىء الأمر بترك روزا في أي مكان للتخلص منها، وهو ما ينصحها والدها بأن تفعله وبأن تفكر بنفسها وبمصلحتها أولا، إلا أن آشلي تقرر العودة بالطفلة إلى المكسيك للبحث عن والدتها، ومع مرور الوقت ترتبط بها وتتحول علاقتها مع الطفلة إلى واجب وشعور بتحمل مسؤولية تلك الطفلة.





تتعرض شخصية آشلي لتحول كامل، حيث تتحمل مسؤولية أعمالها

ومسؤولية حماية شخص آخر، ربما لأول مرة في حياتها، وتعترف لنفسها وللطفلة روزا بالأسباب التي جعلتها تفقد حق الوصاية على ابنها، وتقول إنها لم تكن تعتني بطفلها كما ينبغي لأم أن تفعل. وبذلك تحولت هذه المرأة إلى إنسانة ناضجة ومسؤولة نتيجة اعترافها بأخطائها، وبأخذ حاجات الآخرين بالاعتبار قبل حاجاتها. وتجسد آشلي في بداية قصة الفيلم شخصية غير سوية، ولكنها تنقل المشاهدين معها في رحلة تتغير خلالها شخصيتها وقيمها.

يعرض المخرج ديفيد رايكر في فيلم "الفتاة" المشهد الثقافي على جانبي الحدود الأميركية – المكسيكية، ويتناول خلال أحداث قصة الفيلم قضايا متعددة، ومنها التفرقة العنصرية والنظرة الفوقية التي ينظرها بعض الأميركيين نحو جيرانهم المكسيكيين، والتي تقدم بطلة القصة آشلي ووالدها نماذج لها. وتؤكد قصة الفيلم بهذا الصدد أن على الإنسان أن ينسى لون بشرته أو مكان مولده، بل عليه أن يهتم بتصرفاته وأفعاله نحو الآخرين لكي يحل التفاهم والوئام بين الناس. ويتميز فيلم "الفتاة" بقوة إخراجه وببراعة التصوير، كما يتميز بقوة أداء أبطاله الثلاثة أبي كورنيش في دور أم الطفل وويل باتون في دور والدها والممثلة الطفلة ماريتزا سانتياجو هيرنانديز في دور الطفلة روزا.



عرض فيلم "الفتاة" في أربعة مهرجانات سينمائية، وفاز بجائزة أفضل فيلم في مهرجان سان أنتونيو ورشح لجائزة أفضل فيلم روائي في مهرجان ترايبيكا. وأنتج هذا الفيلم بميزانية صغيرة، كونه من الأفلام الأميركية المستقلة.

ثقافة أضف تعليقك Radio Al-Balad