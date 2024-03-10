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أستراليا تعلن الثلاثاء أول أيام شهر رمضان

3/10/2024 7:08:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن مفتي أستراليا ومجلس الأئمة الفدرالي ومجلس الإفتاء الأسترالي ومجلس الفتوى والتحكيم الشرعي، رسمياً، أن غداً الإثنين، هو متمّم شهر شعبان، وأن الثلاثاء 12 مارس أول أيام شهر رمضان المبارك في أستراليا.




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