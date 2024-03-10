أستراليا تعلن الثلاثاء أول أيام شهر رمضان

أستراليا تعلن الثلاثاء أول أيام شهر رمضان
التاريخ
3/10/2024 7:08:05 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن مفتي أستراليا ومجلس الأئمة الفدرالي ومجلس الإفتاء الأسترالي ومجلس الفتوى والتحكيم الشرعي، رسمياً، أن غداً الإثنين، هو متمّم شهر شعبان، وأن الثلاثاء 12 مارس أول أيام شهر رمضان المبارك في أستراليا.
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