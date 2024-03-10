الوطني للأمن السيبراني: الاثنين آخر موعد للاعتراض على نتائج فرز طلبات تعبئة الوظائف لديه - رابط

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن المركز الوطني للأمن السيبراني أن غداً الاثنين هو آخر موعد للاعتراض على نتائج فرز الطلبات المُقدمة لتعبئة الوظائف التي سبق أن أُعلن عنها بموجب (عقود فئة ودرجة) .
وبيّن المركز، في منشور له عبر فيسبوك، أنه لن يتم النظر بأي طلب بعد انتهاء مدة
الاعتراض.
وأوضح أنه يمكن للمتقدمين الدخول على الموقع الالكتروني ()
وإدخال الرقم الوطني وتاريخ الميلاد بالخانات المخصصة، للحصول على نتيجة طلب التوظيف، كما يمكن للمتقدمين غير المطابقين الاعتراض على نتائج الفرز مرفقاً بالوثائق الداعمة عن طريق البريد الالكتروني ([email protected] ) .
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