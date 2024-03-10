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الوطني للأمن السيبراني: الاثنين آخر موعد للاعتراض على نتائج فرز طلبات تعبئة الوظائف لديه - رابط

3/10/2024 7:08:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن المركز الوطني للأمن السيبراني أن غداً الاثنين هو آخر موعد للاعتراض على نتائج فرز الطلبات المُقدمة لتعبئة الوظائف التي سبق أن أُعلن عنها بموجب (عقود فئة ودرجة) .

وبيّن المركز، في منشور له عبر فيسبوك، أنه لن يتم النظر بأي طلب بعد انتهاء مدة

الاعتراض.

وأوضح أنه يمكن للمتقدمين الدخول على الموقع الالكتروني ()

وإدخال الرقم الوطني وتاريخ الميلاد بالخانات المخصصة، للحصول على نتيجة طلب التوظيف، كما يمكن للمتقدمين غير المطابقين الاعتراض على نتائج الفرز مرفقاً بالوثائق الداعمة عن طريق البريد الالكتروني ([email protected] ) .

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