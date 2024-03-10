حزب الله: إصابة مباشرة باستهداف موقع راميا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال حزب الله اللبناني إن مقاتليه استهدفوا موقع راميا وتجهيزاته وحققوا إصابة مباشرة، في حين قال مراسل الجزيرة إن صفارات الإنذار دوت في إصبع الجليل عقب اشتباه بتسلل مسيرة من لبنان.
وفي السياق ذاته، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن "صفارات الإنذار دوت في كريات شمونة ومحيطها بعد اشتباه بتسلل طائرات مسيرة معادية".
وفي وقت سابق، أعلن حزب الله استهداف "مستعمرة ميرون" الإسرائيلية بعشرات الصواريخ ردا على الاعتداء على القرى الجنوبية اللبنانية.
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