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حزب الله: إصابة مباشرة باستهداف موقع راميا

3/10/2024 7:08:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال حزب الله اللبناني إن مقاتليه استهدفوا موقع راميا وتجهيزاته وحققوا إصابة مباشرة، في حين قال مراسل الجزيرة إن صفارات الإنذار دوت في إصبع الجليل عقب اشتباه بتسلل مسيرة من لبنان.


وفي السياق ذاته، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن "صفارات الإنذار دوت في كريات شمونة ومحيطها بعد اشتباه بتسلل طائرات مسيرة معادية".


وفي وقت سابق، أعلن حزب الله استهداف "مستعمرة ميرون" الإسرائيلية بعشرات الصواريخ ردا على الاعتداء على القرى الجنوبية اللبنانية.


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