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3 إصابات بانهيار سقف مسجد قيد الإنشاء في إربد - صور وفيديو

3/10/2024 7:08:01 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أصيب 3 أشخاص، ظهر اليوم، إثر انهيار سقف مسجد "قيد الانشاء" في منطقة جحفية، التابعة للواء المزار الشمالي، بمحافظة إربد.
وبيّن مصدر رسمي لـ " الوكيل الإخباري" أن الإصابات متوسطة، وتم نقلهم إلى المستشفى من خلال الدفاع المدني لتلقي العلاج.
وأضاف أن انهيار السقف جاء خلال عمليات تشييد السقف، موضحاً أن المصابين هم من عمال البناء.










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