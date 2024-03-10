3 إصابات بانهيار سقف مسجد قيد الإنشاء في إربد - صور وفيديو

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أصيب 3 أشخاص، ظهر اليوم، إثر انهيار سقف مسجد "قيد الانشاء" في منطقة جحفية، التابعة للواء المزار الشمالي، بمحافظة إربد.
وبيّن مصدر رسمي لـ " الوكيل الإخباري" أن الإصابات متوسطة، وتم نقلهم إلى المستشفى من خلال الدفاع المدني لتلقي العلاج.
وأضاف أن انهيار السقف جاء خلال عمليات تشييد السقف، موضحاً أن المصابين هم من عمال البناء.
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