رئيس الوزراء: المنطقة مهددة بمزيد من العنف لغياب الأفق السياسي لحل الدولتين

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، اليوم الأحد، إن جلالة الملك عبدالله الثاني يواصل ومنذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، جهوده سعياً لوقف مستدام لإطلاق النار، مؤكدا أن للملك نصيب وافر في استنهاض الهمم لإيصال المساعدات لغزة.



وأضاف الخصاونة خلال اجتماع في وزارة الصناعة والتجارة لبحث الاستعدادات التحضيرية لشهر رمضان، أن الإنزالات الجوية الأردنية فتحت الباب أمام الدول للمساهمة في زيادتها لتلبية بعض المستلزمات لقطاع غزة، مشيدا بجهود سلاح الجو الملكي في الإنزالات الجوية لدعم صمود أهلنا في غزة.



وأكد أنه لا سبيل لتحقيق الاستقرار الإقليمي للمنطقة وتحقيق آفاق التكامل الاقتصادي إلا بحل الدولتين"، مشيرا إلى أن المنطقة مهددة بمزيد من العنف لغياب الأفق السياسي لحل الدولتين.



وأشار إلى أن الأوضاع في غزة أضافت تحديات عديدة على القطاعين العام والخاص، ومنها ارتفاع تكاليف الشحن، موضحا أن الحكومة بادرت باتخاذ عدد من القرارات التي تساهم بتخفيف الآثار الناجمة عن الأوضاع الإقليمية.



وأضاف أنه لاحتواء الآثار التضخمية، خصصنا دعماً للمؤسسة الاستهلاكية المدنية وتعاونا مع القوات المسلحة في المؤسسة الاستهلاكية العسكرية".

