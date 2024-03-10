رئيس الوزراء: المنطقة مهددة بمزيد من العنف لغياب الأفق السياسي لحل الدولتين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، اليوم الأحد، إن جلالة الملك عبدالله الثاني يواصل ومنذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، جهوده سعياً لوقف مستدام لإطلاق النار، مؤكدا أن للملك نصيب وافر في استنهاض الهمم لإيصال المساعدات لغزة.
وأضاف الخصاونة خلال اجتماع في وزارة الصناعة والتجارة لبحث الاستعدادات التحضيرية لشهر رمضان، أن الإنزالات الجوية الأردنية فتحت الباب أمام الدول للمساهمة في زيادتها لتلبية بعض المستلزمات لقطاع غزة، مشيدا بجهود سلاح الجو الملكي في الإنزالات الجوية لدعم صمود أهلنا في غزة.
وأكد أنه لا سبيل لتحقيق الاستقرار الإقليمي للمنطقة وتحقيق آفاق التكامل الاقتصادي إلا بحل الدولتين"، مشيرا إلى أن المنطقة مهددة بمزيد من العنف لغياب الأفق السياسي لحل الدولتين.
وأشار إلى أن الأوضاع في غزة أضافت تحديات عديدة على القطاعين العام والخاص، ومنها ارتفاع تكاليف الشحن، موضحا أن الحكومة بادرت باتخاذ عدد من القرارات التي تساهم بتخفيف الآثار الناجمة عن الأوضاع الإقليمية.
وأضاف أنه لاحتواء الآثار التضخمية، خصصنا دعماً للمؤسسة الاستهلاكية المدنية وتعاونا مع القوات المسلحة في المؤسسة الاستهلاكية العسكرية".
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