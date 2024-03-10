الخضير رئيسة لـالبرلمانيات الأردنيات

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - توافق مُلتقى البرلمانيات الأردنيات، خلال اجتماع اليوم الأحد، برئاسة النائب أسماء الرواحنة، على اختيار النائب فليحة الخضير، رئيسًا للمُلتقى.
كما توافق خلال الاجتماع الذي شهد إعادة تشكيل المكتب الدائم للمُلتقى، على اختيار النواب صباح الدردور نائبًا للرئيس، وروعة الغرابلي ناطقة إعلامية، وإسلام الطباشات مُقررة.
وأكدت الخضير، أهمية دور المرأة في تحقيق التنمية المُستدامة، معلنة عن إنشاء لجنة داخلية لمُتابعة تنفيذ أهداف التنمية المُستدامة ووضع خطة طريق لمُراجعة الاستراتيجيات الوطنية في هذا المجال.
من جانبها، أكدت الدردور، أهمية العمل الجماعي بين جميع أعضاء المُلتقى لتحقيق أهدافه، مُشددة على ضرورة العمل لتمكين المرأة في جميع المجالات.
وحضر الاجتماع النواب تمام الرياطي، ميادة الشريم، أسماء الرواحنة، فايزة عضيبات، إسلام الطباشات، آمال الشقران، هادية السرحان، صباح الدردور.
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