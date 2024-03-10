إصابة فلسطيني بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال في بيرزيت

إصابة فلسطيني بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال في بيرزيت
التاريخ
3/10/2024 7:08:01 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أصيب مواطن فلسطيني بالرصاص الحي، اليوم الأحد، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيرزيت شمال رام الله.
وأفادت جمعية الهلال الأحمر بأن طواقمها تعاملت مع إصابة بالرصاص الحي بالفخذ خلال اقتحام قوات الاحتلال لبيرزيت، وتم نقله إلى المستشفى.
وفا
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