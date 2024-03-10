وفد المستشفيات الأردنية برئاسة وزارة الصحة يوقع اتفاقيات معالجة المرضى الجزائريين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري -وقع وفد المستشفيات الأردنية الذي ترأسته وزارة الصحة إلى العاصمة الجزائرية أمس السبت، اتفاقيات لمعالجة المرضى الجزائريين الخاضعين للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال في الجزائر، في هذه المستشفيات.
وجرت مراسم توقيع هذه الاتفاقيات بحضور وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الجزائري فيصل بن طالب والسفير الأردني في الجزائر شاكر العموش ومدير عام الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال في الجزائر نذير قوادرية.
ويأتي توقيع هذه الاتفاقيات كثمرة لمخرجات الزيارة الملكية للجزائر في شهر كانون الأول لعام 2022 وما تبعها من زيارات متبادلة ولقاءات على كافة المستويات والتي من ضمنها اجتماعات اللجنة الأردنية الجزائرية المشتركة التي عقدت في تموز الماضي بعمّان والتي تم خلالها توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون في مجالات عدة بين البلدين من ضمنها التوافق على عدد من المستشفيات الأردنية لاستقبال المرضى الجزائريين للعلاج فيها والتعاون في المجالات الصحية الأخرى.
ويحتل القطاع الصحي الأردني مكانة مرموقة بين القطاعات الصحية العالمية، والناتج عن مرتبته المتقدمة في الإنفاق على الرعاية الصحية كنسبة من إجمالي ناتجه المحلي، في سبيل رفع مستوى المرافق الصحية وتوفير الأجهزة والمعدات الطبية وتطوير مهارات الكوادر الصحية.
وأدت هذه المكانة إلى اختيار الأردن من قبل منظمة السياحة العالمية مركزا ومقصدا إقليميا للسياحة العلاجية والاستشفائية في منطقة الشرق الأوسط، والذي تم الإعلان عنه في مؤتمر السياحة العلاجية والاستشفائية الذي نظمته المنظمة في شهر حزيران الماضي في البحر الميت.
MENAFN10032024000208011052ID1107957409
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.