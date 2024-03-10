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'وديمة وحليمة' يعود لشاشة سما دبي خلال رمضان

3/10/2024 7:08:01 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انتهي الفنان مرعي الحليان، وفريق العمل، من تصوير آخر حلقات المسلسل الكوميدي الاجتماعي ((وديمة وحليمة)) بجزئه الثالث، الذي سيعرض خلال شهر رمضان المبارك على شاشة سما دبي.
وأوضح الفنان مرعي الحليان أن العمل سبق أن حقق نجاحات كبيرة في جزئيه الأول في 2013 والثاني في 2014، والآن بعد توقف عشر سنوات ومشاهدات بالملايين على اليوتيوب و وسائل التواصل الاجتماعي، لا يزال العمل مطلوباً بإصرار من الجمهور، حيث كنا نتلقى رسائل وطلبات يومية لاستكمال هذا العمل، وهذا العام قررت ((دبي للإعلام)) إنتاج الجزء الثالث.


وأشار إلى أن أحداث المسلسل شيقة تدور في حقبة الثمانينات بين بطلتيه وديمة وحليمة، اللتين تضمران عداوات لبعضيهما في إطار كوميدي محبب، إذ تحدث خلافات لا تتوقف، يتم من خلالها الكشف عن المناطق الشعبية والعادات والتقاليد.

البيان

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