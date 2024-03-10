المركزية تويوتا تُطلِق حملة رمضانية مميزة لعملائها بخصومات تصل إلى 10000 دينار

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أطلقت "المركزية تويوتا" مؤخرًا حملة كبيرة ومميزة لعُملائها بمناسبة اقتراب شهر رمضان المبارك؛ إذ توفّر مجموعة واسعة من سياراتها بخصومات كبيرة ومميزات أخرى، مع إمكانية تبديل السيارات القديمة بأخرى جديدة.



وتتيح "المركزية تويوتا" للعملاء فرصة التبرع بمبلغ 50 دينارًا لدعم صمود إخواننا وأخواتنا في قطاع غزّة، على أن تضاعف الشركة قيمة التبرع ليصل المجموع إلى 150 دينارًا عن كل عميل.



تستمر هذه الحملة حتّى نهاية الشهر الفضيل، وستوفّر "المركزية تويوتا" خلالها سيارة تويوتا لاند كروزر بخصم يصل إلى 10000 دينار، وسيارة تويوتا كامري بخصم يصل إلى 5375 دينارًا، وسيارة تويوتا راف 4 بخصم يصل إلى 3325 دينار، وسيارة تويوتا كورولا بخصم يصل إلى 1600 دينار، وسيارة تويوتا يارس بخصم 2725 دينار، وسيارة تويوتا أوربان كروزر مايلد هايبرد بخصم 500 دينار. تطبق الشروط والأحكام على جميع السيارات.



يمنح تصميم تويوتا لاند كروزر (قوة 271 حصانًا، وعزم 385 نيوتن- متر) السيارة وزنًا أخف وقوة ساحقة، وهي مزوّدة بنظام العرض ثلاثي الأبعاد لأنماط التضاريس المتعددة الذي يُساعد السائق في تحديد ظروف الطريق المحيطة بالسيارة، مما يعزّز ثقته ويمنحه سهولة أكبر عند التعامل مع الطرق الوعرة.



أمّا سيارة تويوتا كامري (قوة 208 حصان، وعزم 213 نيوتن- متر)، فهي مزوّدة بمنصة توليد ومجموعة نقل حركة قادرة على تسريع المحرك الكهربائي والتغيير السلس والتوجيه الرشيق والكفاءة المتميزة في استهلاك الوقود من نظام الهايبرد، بالإضافة إلى دعمها قيادة معزَّزة بالأمان، وأنظمة تقنية تزيد تجربتها رفاهية.



وتأتي سيارة تويوتا راف 4 (قوة 215 حصانًا، وعزم 213 نيوتن- متر) بتصميم يتوافق مع برنامج تويوتا العالمي الجديد، ما يجعلها أطول وأوسع وأكثر انخفاضًا ممّا سبق، وتوفّر مقصورة داخلية أكثر رحابة.



وتتزوّد سيارة تويوتا كورولا (قوة 168 حصانًا، وعزم 142 نيوتن- متر) بمحركٍ يعتمد في تشغيله على الوقود والكهرباء في آن واحد لزيادة القوة وسلاسة الأداء، وهي مصمّمة بواجهة أمامية منخفضة وواسعة وجريئة لتثبت أن المظهر الأنيق يتفرد دائمًا.



وتجمع تويوتا يارس (قوة 106 حصان، وعزم 138 نيوتن- متر) الجودة بقوة التحمل والاعتمادية، وتتوفّر بمحرك 1.5 لتر معزّزٍ بناقل الحركة المتغير المستمر، مما يجعلها توفّر تسارعًا قويًا وسلسًا في بداية الانطلاق، وتسارعًا هادئًا وفعالًا مع السرعات العالية، وكفاءة ممتازة في استهلاك الوقود.



وتتوفر سيارة تويوتا أوربان كروزر بمحرك رباعي الأسطوانات مايلد هايبرد (Mild Hybrid) سعة 1.5 لتر. ويعمل نظامها الهجين ببطارية ليثيوم أيون، ويولد قوة 103 حصان، وعزم دوران يبلغ 135 نيوتن/ متر، ويقترن بناقل حركة أوتوماتيكي سلس بست سرعات، مما يوفر تجربة قيادة متوازنة وسريعة الاستجابة للسائق.



ترحب "المركزية تويوتا" بالعملاء في معرضها في شارع مكة في عمّان للتعرّف على عروض وخصومات شهر رمضان الفضيل والاستفادة منها، أو الاتصال بها على الرقم: 065508065، أو تعبئة هذا النموذج. وتدعوهم لمتابعة حساباتها الرسمية عبر فيسبوك وانستغرام لمعرفة آخر الأخبار والمستجدات. علمًا بأن ساعات عمل المعرض خلال الشهر الفضيل ستكون من الساعة 9:30 صباحًا حتى الساعة 3:30 عصرًا من السبت إلى الخميس، بينما ستكون ساعات عمل مركز الصيانة من الساعة 9:00 صباحًا حتّى الساعة 2:00 ظهرًا من السبت إلى الخميس. وستُعلن الشركة عن ساعات العمل بعد الإفطار عبر منصاتها قريبًا.