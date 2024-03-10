Sunday, 10 March 2024 03:10 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


غارة إسرائيلية على محيط بلدة الهبارية جنوبي لبنان

3/10/2024 7:08:00 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نفذ الجيش الإسرائيلي غارة على محيط بلدة الهبارية جنوبي لبنان.

وكان حزب الله اللبناني قال إن مقاتليه استهدفوا موقع راميا جنوبي لبنان وتجهيزاته وحققوا إصابة مباشرة، بينما دوت صفارات الإنذار في إصبع الجليل عقب اشتباه بتسلل مسيرة من لبنان.

MENAFN10032024000208011052ID1107957405

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث