غارة إسرائيلية على محيط بلدة الهبارية جنوبي لبنان

غارة إسرائيلية على محيط بلدة الهبارية جنوبي لبنان
التاريخ
3/10/2024 7:08:00 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
نفذ الجيش الإسرائيلي غارة على محيط بلدة الهبارية جنوبي لبنان.
وكان حزب الله اللبناني قال إن مقاتليه استهدفوا موقع راميا جنوبي لبنان وتجهيزاته وحققوا إصابة مباشرة، بينما دوت صفارات الإنذار في إصبع الجليل عقب اشتباه بتسلل مسيرة من لبنان.
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