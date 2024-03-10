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صحة غزة: 31 ألفا و45 شهيدا في أحدث حصيلة للعدوان

3/10/2024 7:08:00 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن ارتفاع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع إلى 31 ألفا و45 شهيدا و72 ألفا و654 مصابا.


وذكرت الوزارة في بيان أصدرته أن قوات الاحتلال ارتكبت 8 مجازر في القطاع خلال 24 ساعة راح ضحيتها 85 شهيدا و130 مصابا.


كما قالت إن عدد شهداء سوء التغذية والجفاف في القطاع ارتفع إلى 25.

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