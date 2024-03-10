توقيع مذكرة تفاهم بين الضمان الاجتماعي ومؤسسة المتقاعدين العسكريين

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وقعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى مذكرة تفاهم لتسهيل سداد المبالغ الشهرية المترتبة على المتقاعدين العسكريين على نظام الضمان الاجتماعي جرّاء انتسابهم لمؤسسة المتقاعدين العسكريين إضافة إلى الاقتطاعات المالية المترتبة عليهم مقابل الخدمات التي تقدمها لهم.ووقّع مذكرة التفاهم عن مؤسسة الضمان مديرها العام الدكتور محمد صالح الطراونة وعن المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى مديرها العام اللواء الركن المتقاعد الدكتور إسماعيل الشوبكي، وذلك في مبنى الإدارة العامة لمؤسسة الضمان.وقال الطراونة أننا في مؤسسة الضمان سُعداء بتوقيع مذكرة التفاهم مع مؤسسة المتقاعدين العسكريين، فالأجهزة العسكرية تُمثل سياج الوطن ودرعه المتين وصمّام أمان الوطن وقرة عين قائدنا جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، مضيفاً بأننا نُدين لهذه المؤسسة العسكرية العريقة في كل شيء نمتلكه بهذا الوطن، فكل ما هو موجود على أرض الوطن من إنجازات ليس له قيمة بدون سواعدهم ووجودهم.وأكد أن الأجهزة العسكرية لها مكانة كبيرة في قلب كل أردني افتخاراً بالدور الوطني الكبير الذي يقوم به العسكريون في الدفاع عن أمن الوطن واستقراره ورفعته، وما من أسرة أردنية إلا كان لأحد أبنائها شرف الانتساب والانضمام لصفوف هذا الجيش الغالي، فعندما نتحدث عن الجيش العربي فإننا نتحدث بكل أمانة عن الرجولة في أبهى صورها وعن البطولة والتضحية والشهادة في أعلى مراتبها.وأوضح الطراونة أن مؤسسة الضمان تعتز بالشراكة والتعاون مع كافة الأجهزة العسكرية، ولزاماً علينا أن نتعاون ونقدم لهم كل التسهيلات لخدمة منتسبيهم والتسهيل عليهم في الجوانب المشتركة معهم وخصوصاً المتقاعدين منهم، مشيراً إلى أن مذكرة التفاهم تؤطر كافة أوجه التعاون وترتب النشاطات والحيثيات والأمور مع مؤسسة المتقاعدين العسكريين وخصوصاً بالجانب الفني والإلكتروني.من جانبه عبّر اللواء الركن المتقاعد الدكتور إسماعيل الشوبكي الرئيس التنفيذي والمدير العام للمؤسّسة الاقتصاديّة والاجتماعيّة للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم مع مؤسسة الضمان لخدمة المنتسبين لديها وتقديم أفضل الخدمات لهم والتسهيل عليهم بما يمكننا من القيام بواجباتنا تجاه الأخوة المتقاعدين على نظام الضمان الاجتماعي أسوة بإخوانهم المتقاعدين العسكريين على نظام التقاعد المدني والعسكري والتي تضاف لإنجازات بلدنا في ظل الاحتفالات الوطنية باليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك سلطاته الدستورية، معرباً عن اعتزازه بمؤسسة الضمان التي يفتخر بها كل أردني والتي توفر لأبناء الوطن الأمان الاجتماعي والاقتصادي في أبهى صوره من خلال مظلة تأمينات ومنافع تأمينية شاملة، ولها دورٌ عظيم بتعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير العيش الكريم للمواطنين.وقدّم الشوبكي الشكر باسم كل المتقاعدين العسكريين على التعديلات الإيجابية التي طرأت على قانون الضمان الاجتماعي فيما يتعلق بالعسكريين، والتي تمثل نقلة نوعية بتشريعات الضمان تجاه هذه الفئة، مؤكداً على أهمية الشراكة والتعاون مع مؤسسة الضمان بكل ما يتعلق بالتشريعات والإجراءات والأنظمة بكل الجوانب المشتركة لخدمة متقاعدينا والتي تترجم توجيهات القائد الأعلى للقوات المسلحة.



وبموجب مذكرة التفاهم الموقعة بن الطرفين ينبغي على المتقاعدين العسكريين الراغبين في الانتساب إليها التقدم بطلب خطي موقع على النموذج المعتمد لهذه الغاية بتحويل الاقتطاعات أو الاشتراكات الشهرية المحسومة من رواتبهم التقاعدية لصالح مؤسسة المتقاعدين العسكريين.

كما ستقوم مؤسسة المتقاعدين العسكريين بتزويد مؤسسة الضمان الاجتماعي بأسماء المتقاعدين الراغبين بإجراء الاقتطاعات الشهرية على رواتبهم التقاعدية بناء على طلبهم، موضحاً أنه في حال وفاة المتقاعد العسكري سيتم إيقاف الاقتطاع ولن تقوم مؤسسة الضمان بتحويل أي أقساط أو دفعات من أنصبة ورثة صاحب الراتب التقاعدي.

وحضر توقيع مذكرة التفاهم من المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى مدير الإدارة والموارد البشرية العميد المتقاعد الدكتور بسام المهيرات ومدير الدائرة المالية العميد أحمد النسور، ومن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مساعد المدير العام للشؤون المالية والإدارية مخيمر أبو جاموس ومساعد المدير العام للفروع خلدون القضاة ومدير إدارة القضايا والشؤون القانونية الدكتور غازي الطراونة ومدير إدارة التقاعد ميمون العمري.