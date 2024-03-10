إندونيسيا.. مصرع 19 شخصا وفقدان 7 آخرين جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلن مسؤولون اليوم الأحد أن 19 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم وفقد 7 آخرون جراء فيضانات وانهيارات أرضية سببتها الأمطار الغزيرة في جزيرة سومطرة الإندونيسية.

وقال رئيس الوكالة لإدارة الكوارث، دوني يوسريزال، إن "أطنانا من الطين والصخور والأشجار المقتلعة تدحرجت على أحد الجبال في وقت متأخر من يوم الجمعة، ووصلت إلى نهر فاض على ضفتيه وغمر قرى جبلية في منطقة بيسيسير سيلاتان بمقاطعة سومطرة الغربية".

وأضاف يسريزال أن "رجال الإنقاذ انتشلوا سبع جثث حتى يوم السبت من قرية كوتو تاروسان الأكثر تضررا وانتشلوا ثلاث جثث أخرى في قريتين مجاورتين".

وأوضح إن "جهود الإغاثة للقتلى والمفقودين تعرقلت بسبب انقطاع التيار الكهربائي وإغلاق الطرق المغطاة بالطين الكثيف والحطام".

وقالت الوكالة لإدارة الكوارث اليوم الأحد في بيان إن "رجال الإنقاذ انتشلوا ست جثث في بيسيسير سيلاتان وثلاث جثث أخرى في منطقة بادانج باريامان المجاورة، مما يرفع عدد القتلى إلى 19 شخصا".