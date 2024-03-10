حيوانات مفترسة في برومو 'رامز جاب من الآخر' -فيديو

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - طرحت شبكة "MBC مصر" برومو برنامج المقالب الرمضاني "رامز جاب من الآخر"، الذي يقدمه النجم المصري رامز جلال في رمضان 2024.
وبدأ البرومو بصوت رامز جلال، قائلاً: "رمضان كريم وكل سنة وأنتم طيبين"، ثم استكمل: "لما تشتغل شغلانة زي شغلانتي لازم الشر يسيطر على تفكيرك، والخوف والرعب يبقوا هدفك".
وظهر رامز بالشعر البنفسجي، وبرفقته ذئب، كما ظهر أيضاً تمساح وثعبان، وقال رامز: "أهم حاجة تبقى مثل الذئب.. تعطي الزبون الأمان، وبعد كده تغفله".
وظهر في البرومو عدد من نجوم الفن والرياضة والمشاهير من مختلف أنحاء العالم العربي، أبرزهم باسم سمرة، وأحمد السقا، وحمدي الميرغني، وإسراء عبد الفتاح، وعلي البليهي، ومحمد رياض، وأيتن عامر، وسمية الخشاب، وحسن شاكوش، ونضال الشافعي، ومحمد شاهين، وباميلا الكيك، وعبدالناصر زيدان، وحمادة هلال، وهم يصرخون ويستغيثون ويتوعدون رامز.
وفي نهاية البرومو قال رامز: ""الموضوع طلع أخطر من توقعاتنا".
24
MENAFN10032024000208011052ID1107957367
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.