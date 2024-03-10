حيوانات مفترسة في برومو 'رامز جاب من الآخر' -فيديو

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - طرحت شبكة "MBC مصر" برومو برنامج المقالب الرمضاني "رامز جاب من الآخر"، الذي يقدمه النجم المصري رامز جلال في رمضان 2024.وبدأ البرومو بصوت رامز جلال، قائلاً: "رمضان كريم وكل سنة وأنتم طيبين"، ثم استكمل: "لما تشتغل شغلانة زي شغلانتي لازم الشر يسيطر على تفكيرك، والخوف والرعب يبقوا هدفك".



وظهر رامز بالشعر البنفسجي، وبرفقته ذئب، كما ظهر أيضاً تمساح وثعبان، وقال رامز: "أهم حاجة تبقى مثل الذئب.. تعطي الزبون الأمان، وبعد كده تغفله".



وظهر في البرومو عدد من نجوم الفن والرياضة والمشاهير من مختلف أنحاء العالم العربي، أبرزهم باسم سمرة، وأحمد السقا، وحمدي الميرغني، وإسراء عبد الفتاح، وعلي البليهي، ومحمد رياض، وأيتن عامر، وسمية الخشاب، وحسن شاكوش، ونضال الشافعي، ومحمد شاهين، وباميلا الكيك، وعبدالناصر زيدان، وحمادة هلال، وهم يصرخون ويستغيثون ويتوعدون رامز.



وفي نهاية البرومو قال رامز: ""الموضوع طلع أخطر من توقعاتنا".

24