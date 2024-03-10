إعلان تفاصيل دوام باص عمّان والباص سريع التردد خلال رمضان

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت صفحة الباص السريع على مواقع التواصل الاجتماعي ساعات عمل الباص سريع التردد وباص عمّان خلال شهر رمضان.

وقالت إن ساعات العمل ستكون من الساعة السادسة صباحا وحتى العاشرة مساءً خلال أيام الأسبوع بحيث تكون انطلاقة آخر حافلة الساعة العاشرة مساءً على أن تنتهي ساعات العمل بانتهاء آخر جولة لكل مسار.



أما ساعات العمل يوم الجمعة من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساءً.