إعلان تفاصيل دوام باص عمّان والباص سريع التردد خلال رمضان

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت صفحة الباص السريع على مواقع التواصل الاجتماعي ساعات عمل الباص سريع التردد وباص عمّان خلال شهر رمضان.
وقالت إن ساعات العمل ستكون من الساعة السادسة صباحا وحتى العاشرة مساءً خلال أيام الأسبوع بحيث تكون انطلاقة آخر حافلة الساعة العاشرة مساءً على أن تنتهي ساعات العمل بانتهاء آخر جولة لكل مسار.
أما ساعات العمل يوم الجمعة من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساءً.
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