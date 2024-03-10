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اندماج حزبين تحت اسم حزب تيّار الاتحاد الوطني الأردني

3/10/2024 6:13:48 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، اليوم الأحد، عن اندماج حزب التيار الوطني وحزب الاتحاد الوطني الأردني تحت اسم "حزب تيار الاتحاد الوطني الأردني".


وجاء في الإعلان الذي نشر في الصحف اليومية، أن الاندماج جاء استنادا لأحكام المادة (32) من قانون الأحزاب السياسية رقم (7) لسنة 2022، وبموجب قرار مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب رقم (20/2024) باعتبار إجراءات الاندماج للحزبين منسجمة مع أحكام القانون، وعليه يعتبر "حزب تيار الاتحاد الوطني الأردني" الخلف القانوني والواقعي للحزبين أعلاه.


ويعتبر كل من حزبي "التيار الوطني والاتحاد الوطني الأردني" منحلين حكماً.

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