Sunday, 10 March 2024 01:54 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


زاخاروفا تعلق على زلة لسان بايدن بشأن أوكرانيا

3/10/2024 6:13:48 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتبرت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن ما قاله الرئيس الأمريكي جو بايدن عن ندمه على تورط واشنطن "في أوكرانيا"، ليس زلة لسان بقدر ما هو اعتراف بالفشل الذريع لواشنطن.
جاء ذلك في معرض تعليق زاخاروفا على ما ورد في تصريحات بايدن في حوار مع قناة MSNBC الأمريكية أمس السبت، عندما حذر بايدن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو من تكرار الخطأ الذي ارتكبته الولايات المتحدة بتدخلها في "أوكرانيا"، قبل أن يصحح نفسه ويقول "أقصد العراق وأفغانستان".
وكتبت زاخاروفا عبر "تلغرام": "يقولون إن "بايدن خلط بين أوكرانيا وأفغانستان". كلا، لم يخلط الأمر. إنه (ببساطة) عجز عن إخفاء في داخله ما يدركه الجميع: لقد لطخت الولايات المتحدة نفسها بالدماء بمشروعها الأوكراني".

روسيا اليوم

MENAFN10032024000208011052ID1107957364

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث