15 نجماً يغنون تترات مسلسلات رمضان 2024

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انتهى النجوم والنجمات من تسجيل أغاني تترات مسلسلات دراما رمضان 2024، التي تحظى باهتمام كبير من المشاهدين، وتعد أحد أبرز عناصر نجاح العمل الدرامي.وتشهد تترات المسلسلات الرمضانية للعام الجاري، مشاركة مطربين للمرة الأولى، وأبرزهم حمزة نمرة، ونوال الكويتية، بجانب كل من إليسا، وأصالة، ونوال الكويتية، وروبي، ولينا شاماميان، ومدحت صالح، ومحمد عدوية، وأحمد شيبة وعبدالباسط حمودة، وفرقة مسار إجباري.



وبجانب هؤلاء المطربين، حجز بعض النجوم مكانهم لغناء تترات مسلسلاتهم بأنفسهم، من بينهم نجوم مسلسل "العتاولة"، بصوت جميع أبطاله، أحمد السقا، وطارق لطفي، وباسم سمرة، وزينة، ومي كساب، وآخرين.

روبي- زوجة واحدة لا تكفي

تغني روبي شارة مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي"، والأغنية من كلمات منة عدلي القيعي، وألحان وليد عطار، وتوزيع أحمد طارق يحيي، وإسماعيل نصرت، ومن إنتاج كاسيت ميديا.

لينا شاماميان- جودر (ألف ليلة وليلة)

تقدم المطربة السورية لينا شاماميان تتر مسلسل "جودر"، بعدما قدمت منذ 15 عاماً، تتر مسلسل "ألف ليلة وليلة" عام 2009، والأغنية من كلمات إسماعيل سعيد، وألحان حمزة شركس.

بيري- لانش بوكس

مطربة الراب المصرية بيري، نجلة الفنان الراحل عمر الحريري، تغني تتر مسلسل "لانش بوكس"، والأغنية بعنوان "عفاريت" من كلماتها وألحانها.

إليسا- ع أمل

المطربة اللبنانية إليسا تقدم تتر مسلسل "ع أمل" للنجمة ماغي بوغصن، والأغنية من كلمات مازن ضاهر، وألحان محمد يحيى.

نوال الكويتية- صيد العقارب

للمرة الأولى، تشارك النجمة نوال الكويتية في غناء تتر مسلسل رمضاني مصري، للنجمة غادة عبدالرازق "صيد العقارب".

أصالة- نعمة الأفوكاتو

تقدم النجمة السورية أصالة تتر مسلسل "نعمة الأفوكاتو" بعنوان "يا حظ" من كلمات ملاك عادل، وألحان مدين، وتوزيع أماديو.

حمزة نمرة- "سر إلهي" أو "بالقانون"

يغني حمزة نمرة للمرة الأولى تتر مسلسل رمضاني، حيث يقدم أغنية البداية من كلمات حمود فاروق، وألحان حمزة نمرة، وتوزيع كريم عبدالوهاب، الذي يقدم مقطوعة موسيقية لتتر النهاية من تأليفه.

أحمد شيبة- حق عرب

يقدم المطرب المصري أحمد شيبة تتر مسلسل "حق عرب"، بطولة أحمد العوضي، ودينا فؤاد، ورياض الخولي، ووفاء عامر، ووليد فواز، ووفاء مكي، وميريهان حسين، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.

مسار إجباري

تقدم الفرقة الغنائية المصرية مسار إجباري تتر المسلسل المصري، الذي يحمل اسم الفرقة "مسار إجباري".

أصيل هميم- من كثر حبي لك

تقدم المغنية العراقية أصيل هميم تتر المسلسل الخليجي "من كثر حبي لك"، والأغنية من كلمات الشاعر أحمد الشرقاوي، ولحنها عبدالله القعود، ومن توزيع ربيع الصيداوي.

مدحت صالح- إمبراطورية ميم

يجدد مدحت صالح التعاون مع خالد النبوي لتقديم تتر مسلسل "إمبراطورية ميم"، بعد عامين من تقديمه تتر مسلسل "راجعين يا هو" عام 2022.

محمد عدوية- صلة رحم

يغني المطرب المصري محمد عدوية تتر مسلسل "صلة رحم"، بطولة إياد نصار، ويسرا اللوزي، وأسماء أبو اليزيد، ومحمد جمعة، والعمل تأليف محمد هشام عبية، وإخراج تامر نادي.

عبدالباسط حمودة- المعلم

يقدم المطرب الشعبي عبدالباسط حمودة تتر مسلسل "المعلم"، بطولة مصطفي شعبان، هاجر أحمد، أحمد فؤاد سليم، انتصار، سهر الصايغ، أحمد بدير، ومن إخراج مرقس عادل وتأليف محمد الشواف.

رضا البحراوي- محارب

يغني المطرب الشعبي رضا البحراوي تتر مسلسل "محارب"، بطولة حسن الرداد، وأحمد زاهر، وماجد المصرى، وناهد السباعى، ونرمين الفقى، ومنة فضالى، وتامر عبد المنعم، وغفران ومحمود الليثى، وملك أحمد زاهر، وسلوى عثمان، ومن تأليف سيد بشير، وإخراج شيرين عادل.



وائل الفشني- بيت الرفاعي

يقدم المنشد وائل الفنشي تتر مسلسل "بيت الرفاعي"، بطولة أمير كرارة، و أحمد رزق، وسيد رجب، وتامر نبيل، ورحاب الجمل والعمل تأليف بيتر ميمي، وإخراج أحمد نادر جلال.



نوال عبد الشافعي- فراولة

تقدم صاحبة أغنية "مخصماك" تتر مسلسل "فراولة"، بطولة نيللي كريم، وشيماء سيف ومحمد عبد العظيم وأحمد فهيم ودنيا ماهر وتونى ماهر وعلا رشدي وصدقى صخر، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج محمد علي.



مسلسل مليحة

أما مسلسل "مليحة"، الذي يتناول القضية الفلسطينية، فحرص صناعه على تقديم موسيقى قائمة على الفلكلور والتراث الفلسطيني، والذي يقوده الموسيقار المصري خالد حماد، الذي أكد أنه من أصعب الأعمال الدرامية التي يشارك فيها، كونها تناقش قضية مهمة.

24