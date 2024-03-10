القسام: قتلنا جنديا إسرائيليا شرق خان يونس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن مقاتليها قتلوا جنديا إسرائيليا من سلاح الهندسة في بني سهيلا شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة.
وأضافت أن مقاتليها اشتبكوا مع قوة إسرائيلية في نفق بالمنطقة ذاتها، وحققوا إصابات في عدد من أفرادها، مشيرة إلى أنها قامت بتفجير منزل مفخخ في قوة إسرائيلية راجلة، وأوقعت أفرادها بين قتيل وجريح في بني سهيلا أيضا.
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