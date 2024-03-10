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القسام: قتلنا جنديا إسرائيليا شرق خان يونس

3/10/2024 6:13:48 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن مقاتليها قتلوا جنديا إسرائيليا من سلاح الهندسة في بني سهيلا شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة.
وأضافت أن مقاتليها اشتبكوا مع قوة إسرائيلية في نفق بالمنطقة ذاتها، وحققوا إصابات في عدد من أفرادها، مشيرة إلى أنها قامت بتفجير منزل مفخخ في قوة إسرائيلية راجلة، وأوقعت أفرادها بين قتيل وجريح في بني سهيلا أيضا.













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