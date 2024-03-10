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حداد: 1.5-5 دنانير كيلو التمر بالأسواق ومعظم المتوفر إنتاج محلي

3/10/2024 6:13:48 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-ليلى القرشي

أكد رئيس جمعية التمور الأردنية المهندس أنور حداد أن 35 ألف طن من التمور المحلية والمستوردة متاحة للاستهلاك في الأسواق المحلية على مدار العام.
وبين حداد اليوم الأحد لـ "الوكيل الإخباري" أن حوالي 30 ألف طن من التمور هي من انتاج محلي وتباع بأسعار مناسبة ومتاحة للجميع تتراوح بين (1.5 – 5) دنانير للكيلوغرام الواحد.
وأشار حداد إلى أن الأردن يستورد حوالي 15 ألف طن من الأصناف الأخرى من التمور من المملكة العربية السعودية والعراق والإمارات العربية المتحدة.
وأكد حداد خلو السوق الأردني من أي تمور مجهول غير أردنية.
وأشار حداد أن الأردن يقوم بتصدير نحو 14 ألف طن من مختلف الأصناف الى أكثر من 15 دولة.













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